По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, из украинского конфликта можно выйти только путём переговоров.
Кирби подчеркнул, что к такому варианту развития событий должны быть готовы обе стороны.
"Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически", — сказал Кирби в интервью ABC News.
Представитель Белого дома добавил, что в администрации президента США не считают, что у Москвы действительно есть намерения садиться с Киевом за стол переговоров.
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