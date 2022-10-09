Кирби считает, что РФ и Украина могли бы договориться ради выхода из кризиса

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, из украинского конфликта можно выйти только путём переговоров.

Кирби подчеркнул, что к такому варианту развития событий должны быть готовы обе стороны.

"Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически", — сказал Кирби в интервью ABC News.

Представитель Белого дома добавил, что в администрации президента США не считают, что у Москвы действительно есть намерения садиться с Киевом за стол переговоров.