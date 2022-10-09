Внешняя политика лидера США Джо Байдена представляет из себя сплошную череду ошибок. Такое мнение выразила ведущая телеканала Fox News Рейчел Кампос-Даффи.
По словам ведущей, благодаря действиям Байдена США, с одной стороны, вынуждены пресмыкаться перед Китаем, а с другой, страна превратилась в "копилку для Украины", средства в которой не заканчиваются.
"Провал в Афганистане, бесконечные уступки Китаю, а теперь, разумеется, опасный конфликт на Украине — Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины", — сказала Кампос-Даффи.
Также телеведущая подвергла критике заявление Байдена о неотвратимости "ядерного Армагеддона". Кампос-Даффи задалась вопросом, какими такими сведениями располагает администрация Белого дома, если так уверенно заявляет о неизбежности ядерного апокалипсиса.
Ранее Байден предупредил общественность о неизбежности ядерного противостояния, отметив, что мир стоит перед такой угрозой впервые со времён холодной войны, возложив при этом всю ответственность за происходящее на Россию.
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