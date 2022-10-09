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Глава МО Румынии: переговоры — единственный шанс закончить конфликт на Украине

Мир

Единственный шанс закончить конфликт на Украине — это переговоры России и Запада. Такое заявление сделал глава минобороны Румынии Василе Дынку в эфире телеканала PrimaTV.

Глава МО Румынии: переговоры — единственный шанс закончить конфликт на Украине

Он считает, что вести их с Москвой должны страны НАТО и США.

По его мнению, Киев договориться с Москвой в одиночку не сумеет, так как "политический класс на Украине" в настоящее время не может взять на себя ответственность за "потерю территорий".

При этом у российской стороны сохраняются ресурсы для затягивания боевых действий, считает министр.

"Идеально было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замораживанием конфликта, переговоры всё равно принесут больше пользы, чем-то, что происходит сейчас — уничтожение человеческих жизней и имущества", — заключил Дынку.

Ранее вчера стало известно, что Турция предлагает организовать переговоры четырёх ведущих стран Запада с Россией. Также экс-президент США Дональд Трамп призвал начать переговоры по Украине немедленно, чтобы избежать Третьей мировой войны.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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