Юрий Подоляка: резервы ВСУ, брошенные в бой, выйдут Киеву боком

Владимир Зеленский и его Генштаб в попытке сначала переломить ситуацию на фронте, а потом развить успех совершили кровавую ошибку. Уже не первую, но на этот раз могущую стать фатальной.

Об этом сегодня в эфире программы "Большая игра" рассуждал журналист Юрий Подоляка.

"Киев бросил в бой свои последние резервы. И никак не может осознать последствий этого явно необдуманного решения", — сказал он.

Подоляка повторил многократно озвучивавшееся ранее объяснение "странного поступка" украинского Генштаба — "Зеленский пытается любой ценой показать Западу, что его армия может побеждать". Тяжесть понесённых при этом потерь его, подчеркнул блогер, не волнует.

"Украинская армия пошла ва-банк. Обезумивший Зеленский бросил в бой все свои человеческие, технические и финансовые резервы. У многих украинских городов будет одна проблема — выживание. И все деньги исчезли — никто в Украине не сказал куда. А деньги ушли на безумие. Зеленский похоже все поставил на кон. Начнется зима, и у него возникнут проблемы, которые трудно себе представить", — заключает Подоляка.