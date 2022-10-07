Лавров: рак мозга у НАТО, о котором говорил Макрон, зашёл слишком далеко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал у НАТО прогрессирующую неизлечимую болезнь, сказав, что "рак мозга" у Альянса, о котором говорил в своё время президент Франции Эммануэль Макрон, зашёл чересчур далеко.

"Президент Макрон, как вы помните, диагностировал рак мозга у Североатлантического альянса (НАТО), и, судя по тому, как альянс пестует неонацистский режим в Киеве, эта болезнь зашла слишком далеко", — сказал Лавров в ходе прямой трансляции, которая велась на YouTube канале ведомства.

Министр также ещё раз предостерёг США и других западных кураторов киевского режима от активного участия в российско-украинском конфликте. Лавров напомнил о том, что политика ядерного сдерживания РФ осталась прежней.

"Попытки Вашингтона и его вассалов извратить эту реальность, извратить нашу позицию, преследует цель запугать международное сообщество", — заключил глава МИД РФ.

Ранее Макрон обратил внимание на раскоординированность действий внутри НАТО, предположив, что Альянс страдает "раком мозга".