Российский лидер Владимир Путин не доверяет французскому президенту Эмманюэлю Макрону в связи с его политикой, которая противоречит заявлению о смерти мозга Североатлантического альянса.
По информации Boulevard Voltaire, Макрон мог бы стать посредником в вопросе урегулирования украинского кризиса. Однако в статье сказано, что он продолжает поставлять оружие Киеву, отдаляясь от "достойной дипломатии".
"Поставив диагноз "смерть мозга НАТО", он продолжает одобрять все решения блока, находящегося под руководством США", — отмечается в материале.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.