BV: Путин не доверяет Макрону из-за противоречий по поводу "смерти мозга" НАТО

Российский лидер Владимир Путин не доверяет французскому президенту Эмманюэлю Макрону в связи с его политикой, которая противоречит заявлению о смерти мозга Североатлантического альянса.

По информации Boulevard Voltaire, Макрон мог бы стать посредником в вопросе урегулирования украинского кризиса. Однако в статье сказано, что он продолжает поставлять оружие Киеву, отдаляясь от "достойной дипломатии".

"Поставив диагноз "смерть мозга НАТО", он продолжает одобрять все решения блока, находящегося под руководством США", — отмечается в материале.