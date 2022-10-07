Владимир Зеленский всегда был артистом, а потому с радостью согласился на роль президента Украины, которую ему предложил Запад.
"Его (Зеленского. — Прим. ред.) развели, — уверен военный эксперт Юрий Подоляка. — Ему навешали на уши лапшу, а актёр напялил мундир и возомнил себя Наполеоном".
Лондон и Вашингтон заверяли Зеленского, что он может решить все проблемы страны: закончить войну в Донбассе, модернизировать промышленность Украины, предположил эксперт в интервью журналисту АиФ.
Он добавил, что действующему украинскому президенту не хватило интеллекта осознать: из него делают провокатора с единственной целью — спровоцировать Россию на военные действия.
"Очень высока вероятность, что он эту спецоперацию не переживёт, лично, физически", — резюмировал Подоляка.
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