Юрий Подоляка: Зеленский не переживёт украинский конфликт

Владимир Зеленский всегда был артистом, а потому с радостью согласился на роль президента Украины, которую ему предложил Запад.

"Его (Зеленского. — Прим. ред.) развели, — уверен военный эксперт Юрий Подоляка. — Ему навешали на уши лапшу, а актёр напялил мундир и возомнил себя Наполеоном".

Лондон и Вашингтон заверяли Зеленского, что он может решить все проблемы страны: закончить войну в Донбассе, модернизировать промышленность Украины, предположил эксперт в интервью журналисту АиФ.

Он добавил, что действующему украинскому президенту не хватило интеллекта осознать: из него делают провокатора с единственной целью — спровоцировать Россию на военные действия.

"Очень высока вероятность, что он эту спецоперацию не переживёт, лично, физически", — резюмировал Подоляка.