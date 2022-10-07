Сатановский: почему Зеленский до сих пор жив, совершенно непонятно

Президент Украины призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России. Сатановский не понимает, почему Зеленский ещё жив после подобных заявлений.

Политолог уверен, что Владимир Зеленский готов уничтожить всё, до чего дотянется.

"Почему он ещё жив с такими заявлениями, геноцидом своего собственного населения, планами на привоз в Москву грязной ядерную бомбы и публикациями в открытом доступе инструкций по её изготовлению? Совершенно непонятно", — написал Евгений Сатановский в своём Telegram-канале.

Эксперт уверен, что западные страны отвели украинскому президенту роль "мелкого нахалёнка-оторвыша", чтобы спровоцировать российские власти на акт агрессии, за которым последует консолидированный ответ Североатлантического альянса.

"Что-то давнее, хорошо забытое из личного опыта, полученного в молодости, подсказывает, что не бьют только того, кого сильно боятся", — напомнил политолог.

Поэтому главное успеть нанести мощный удар первыми, и тогда на Западе предпочтут сесть за стол переговоров, а не мерится с Россией силой.