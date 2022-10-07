Лидер КНДР и глава Чечни поздравили президента РФ Путина с 70-летием

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил главу РФ Владимира Путина с 70-летием. Высший руководитель КНДР отметил, что российский президент достиг больших успехов, стремясь построить сильную страну, передаёт KCNA.

Ким Чен Ын назвал свои отношения с Путиным дружескими. Он предложил развивать партнёрские отношения между странами.

Кроме того, президента РФ поздравил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он подчеркнул: именно Путин, придя к власти, оперативно решил главные проблемы страны.

Глава Чечни также поблагодарил Путина за спасение республики и всей России от терроризма.