Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил главу РФ Владимира Путина с 70-летием. Высший руководитель КНДР отметил, что российский президент достиг больших успехов, стремясь построить сильную страну, передаёт KCNA.
Ким Чен Ын назвал свои отношения с Путиным дружескими. Он предложил развивать партнёрские отношения между странами.
Кроме того, президента РФ поздравил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он подчеркнул: именно Путин, придя к власти, оперативно решил главные проблемы страны.
Глава Чечни также поблагодарил Путина за спасение республики и всей России от терроризма.
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