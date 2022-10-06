Десант США высадился на северо-востоке Сирии неподалёку города Камышлы и вступил в бой с союзниками сирийской армии.
По данным Пентагона, десант высадился в Сирии, чтобы ликвидировать одного из членов "Исламского государства"*.
"Но в итоге они убили обычного пастуха", — сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.
Он добавил, что американские десантники похитили несколько солдат союзных сирийской армии сил.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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