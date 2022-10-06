В Сирии американские десантники убили пастуха

Десант США высадился на северо-востоке Сирии неподалёку города Камышлы и вступил в бой с союзниками сирийской армии.

По данным Пентагона, десант высадился в Сирии, чтобы ликвидировать одного из членов "Исламского государства"*.

"Но в итоге они убили обычного пастуха", — сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

Он добавил, что американские десантники похитили несколько солдат союзных сирийской армии сил.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.