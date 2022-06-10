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Сирия приостанавливает полеты из аэропорта Дамаска после удара Израиля

Происшествия

Сирия приостановила все полеты в международный аэропорт Дамаска и из него после того, как в пятницу израильский авиаудар нанес удар по району, расположенному недалеко от объекта, сообщает проправительственная газета Аль-Ватан. В результате удара взлетно-посадочная полоса была повреждена, но пока не сообщается подробностей о нападении. 

Сирия приостанавливает полеты из аэропорта Дамаска после удара Израиля

Аэропорт расположен к югу от столицы Дамаска, где, по словам активистов сирийской оппозиции, действуют поддерживаемые Ираном ополченцы и у них есть склады с оружием. Израиль в течение многих лет наносил удары в этом районе, в том числе один 21 мая, который привел к пожару возле аэропорта, что привело к отсрочке двух рейсов. 

Государственное информационное агентство SANA сообщило, что министерство транспорта подтвердило, что все рейсы были приостановлены, потому что «некоторое техническое оборудование в аэропорту перестало работать». В нем не упоминалась забастовка. Частная авиакомпания Sham Wings заявила, что перенаправляет все свои рейсы из Дамаска в Алеппо на севере страны.

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Автор: Петр Ермилин
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