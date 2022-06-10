Сирия приостанавливает полеты из аэропорта Дамаска после удара Израиля

Сирия приостановила все полеты в международный аэропорт Дамаска и из него после того, как в пятницу израильский авиаудар нанес удар по району, расположенному недалеко от объекта, сообщает проправительственная газета Аль-Ватан. В результате удара взлетно-посадочная полоса была повреждена, но пока не сообщается подробностей о нападении.
Аэропорт расположен к югу от столицы Дамаска, где, по словам активистов сирийской оппозиции, действуют поддерживаемые Ираном ополченцы и у них есть склады с оружием. Израиль в течение многих лет наносил удары в этом районе, в том числе один 21 мая, который привел к пожару возле аэропорта, что привело к отсрочке двух рейсов.
Государственное информационное агентство SANA сообщило, что министерство транспорта подтвердило, что все рейсы были приостановлены, потому что «некоторое техническое оборудование в аэропорту перестало работать». В нем не упоминалась забастовка. Частная авиакомпания Sham Wings заявила, что перенаправляет все свои рейсы из Дамаска в Алеппо на севере страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.