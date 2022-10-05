Представитель НАТО: Арктику мы Путину не отдадим

НАТО не ожидает, что дорогостоящая война России на Украине надолго отвлечёт Москву от плана по доминированию в Арктике, заявил заместитель помощника генсека альянса Джеймс Аппатурай в кулуарах Хельсинкского форума по безопасности.

Об этом сегодня рассказало издание Newsweek.

По словам американского чиновника, представители стран НАТО работают над созданием "долгосрочной стратегии противодействия России в регионах крайнего севера".

"На вопрос, остаётся ли Россия такой же серьезной угрозой в Арктике, как и до вторжения на Украину, Аппатурай ответил: "Мой короткий ответ: да", — пишет автор статьи.

Представитель Североатлантического альянса посетовал на то, что Владимир Путин "не скрывает намерений России доминировать в арктическом регионе, который, как считается, богат запасами ископаемого топлива и полезных ископаемых — их там на триллионы долларов".

"Кроме того, через Арктику проходят важные судоходные линии. Россия контролирует 53% арктического побережья. И в течение многих лет открывала военные объекты на крайнем севере, в Арктике <…> надо признать, что её ледоколы затмевают всё, что имеется у других стран" (цитата Newsweek).

Напомним, что страны НАТО уже давно выражают озабоченность по поводу российского доминирования в Арктике. Например, в августе Госдеп заявил, что конкуренция с Россией и Китаем, который объявил себя "околоарктическим государством", представляется неизбежной.

Вот и теперь Аппатурай подтвердил:

"…существует значительная опасность новой напряженности, даже несмотря на то, что Москва направила много ресурсов на войну с Украиной".

Мнение Путина на счёт планов НАТО на Арктику

"Все хотят где-то что-то откусить от нас, — сказал российский президент в прошлом году, отвечая на вопрос про Арктику. — Но они должны знать — те, кто собирается это сделать, — что мы выбьем всем зубы, чтобы они не могли кусаться".