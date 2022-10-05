Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал нереальными предложения Украины лишить Россию членства в Совете Безопасности ООН.

"Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности… — такие идеи, как и другие, мало продуманные, если не сказать завиральные… Это просто нереально", — сказал Вершинин.