Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал нереальными предложения Украины лишить Россию членства в Совете Безопасности ООН.
"Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности… — такие идеи, как и другие, мало продуманные, если не сказать завиральные… Это просто нереально", — сказал Вершинин.
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