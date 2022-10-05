NYP: США опасаются, что Путин применит неуязвимую ядерную торпеду "Посейдон"

Власти США опасаются, что российский лидер Владимир Путин прибегнет к использованию ядерного беспилотного подводного аппарата "Посейдон" рядом с украинской границей, пишет New York Post.

По информации издания, Пентагон допускает такой сценарий. Представители Минобороны США считают, что Москва с помощью "Посейдона" может продемонстрировать свой боевой потенциал в Чёрном море, подчёркивается в материале.

"Аппарат "Посейдон" способен нести боеголовки, мощность которых составляет две мегатонны", — сказано в статье.