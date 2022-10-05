Власти США опасаются, что российский лидер Владимир Путин прибегнет к использованию ядерного беспилотного подводного аппарата "Посейдон" рядом с украинской границей, пишет New York Post.
По информации издания, Пентагон допускает такой сценарий. Представители Минобороны США считают, что Москва с помощью "Посейдона" может продемонстрировать свой боевой потенциал в Чёрном море, подчёркивается в материале.
"Аппарат "Посейдон" способен нести боеголовки, мощность которых составляет две мегатонны", — сказано в статье.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.