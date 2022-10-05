Hill: Байдену грозят проблемы на промежуточных выборах из-за решения ОПЕК+

Президенту США Джо Байдену грозят проблемы на промежуточных выборах из-за возможного решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заявили американские аналитики.

По их мнению, именно поэтому администрация президента так "яро" уговаривает страны Ближнего востока не сокращать добычу чёрного золота.

"Одно лишь предположение о возможном сокращении добычи нефти можно рассматривать как болезненный удар по президенту Байдену", — пишут аналитики Hill.

Кроме того, авторы припомнили Байдену не очень удачную поездку в Саудовскую Аравию. Где главе США не удалось договориться о стабилизации нефтяного рынка для Америки.