Президенту США Джо Байдену грозят проблемы на промежуточных выборах из-за возможного решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заявили американские аналитики.
По их мнению, именно поэтому администрация президента так "яро" уговаривает страны Ближнего востока не сокращать добычу чёрного золота.
"Одно лишь предположение о возможном сокращении добычи нефти можно рассматривать как болезненный удар по президенту Байдену", — пишут аналитики Hill.
Кроме того, авторы припомнили Байдену не очень удачную поездку в Саудовскую Аравию. Где главе США не удалось договориться о стабилизации нефтяного рынка для Америки.
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