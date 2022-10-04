Американцы испугались за здоровье Байдена после его замешательства в Пуэрто-Рико

Американских пользователей Twitter испугало состояние здоровья президента США Джо Байдена в ходе поездки в Пуэрто-Рико.

Ранее Национальный комитет Республиканской партии опубликовал видео, на котором Байден идёт к трибуне, но останавливается, смотрит вниз, ищет что-то и выглядит растерянным.

"Это выглядит серьезно, он внезапно впал в состояние крайнего замешательства", — отметил комментатор.

Другому юзеру показалось, что президент США впал в ступор, осознав, что не знает, как жить дальше.

Ещё один пользователь посоветовал американскому лидеру больше отдыхать и отказаться от работы президента.

Байден прибыл с женой Джилл в Пуэрто-Рико, чтобы поддержать страну, которая пострадала от урагана "Фиона". Лидер США пообещал предоставить финансовую помощь этому государству.