Байден "пообщался с невидимкой" на сцене в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден произнёс приветственную речь на конференции Global Fund в Нью-Йорке, после чего подошёл к краю сцены и начал жестикулировать, как будто общаясь с кем-то невидимым.

Байден снова попал в замешательство на официальном мероприятии. После приветственной речи он отошёл от трибуны и остановился на краю сцены. Вид у президента был потерянный. Возможно, он хотел спуститься вниз, но не знал, как. Байден начал размахивать руками и топтаться на месте, пока его не окликнул ведущий.

В 2022 году американскому лидеру исполнится 80 лет. Многие замечают в поведении Байдена признаки старческого слабоумия. Так, врач-нарколог, психиатр Василий Шуров диагностировал Байдену прогрессирующую деменцию.