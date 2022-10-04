Зеленский подписал указ, одобряющий вступление Украины в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил свою подпись под указом, согласно которому в НАТО в ускоренном порядке должны принять Украину.

"Принять текст совместного обращения президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора", — сказано в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.

Как уточняет издание "Страна", имеется в виду лишь заявка о присоединении Украины к Альянсу, на которую в НАТО пока не готовы дать положительный ответ, которого жаждет Зеленский.

Ранее советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан дал понять, что сейчас для вступления Украины в Альянс не самое подходящее время, а генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что организация продолжит поддерживать Киев в военном плане, косвенно подтвердив заявление Салливана о неготовности НАТО сейчас принять Украину в свои ряды.