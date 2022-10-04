Украинский лидер Владимир Зеленский поставил свою подпись под указом, согласно которому в НАТО в ускоренном порядке должны принять Украину.
"Принять текст совместного обращения президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора", — сказано в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Как уточняет издание "Страна", имеется в виду лишь заявка о присоединении Украины к Альянсу, на которую в НАТО пока не готовы дать положительный ответ, которого жаждет Зеленский.
Ранее советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан дал понять, что сейчас для вступления Украины в Альянс не самое подходящее время, а генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что организация продолжит поддерживать Киев в военном плане, косвенно подтвердив заявление Салливана о неготовности НАТО сейчас принять Украину в свои ряды.
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