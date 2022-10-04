Рогов: гендиректор ЗАЭС сотрудничал с Украиной из-за постоянного шантажа

У генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова был постоянный страх перед Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В эфире радиостанции "Комсомольская правда" он отметил, что Мурашов сохранял связи с Украиной не по своей воле, а на фоне постоянного шантажа.

Как пояснил Рогов, представители "Энергоатома", подчиняющиеся украинскому президенту Владимиру Зеленскому, нашли механизмы воздействия на гендиректора ЗАЭС. По его словам, у Киева был компромат на Мурашова, ведь сотрудники СБУ хорошо изучили этого человека перед назначением на высокий пост.

"Мурашов выстраивал коммуникацию с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа", — подчеркнул представитель администрации.

Ранее Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) всеми силами пытаются вывести из строя Запорожскую АЭС.