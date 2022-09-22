Киевский режим вновь о возобновил атаки на Запорожскую АЭС, пытаясь полностью вывести её из строя, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Киевские власти прицельно бьют по атомной станции, чтобы полностью вывести её из строя, лишив возможности в будущем перезапустить энергоблоки, и сделать её обузой в плане содержания", — пояснил он в интервью РИА Новости.
ВСУ специально атакуют критически важные элементы атомной станции, чтобы добиться полной остановки. Если Киев заставит законсервировать ЗАЭС, вновь запустить реакторы будет невозможно.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.