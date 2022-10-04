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В Японии считают, что КНДР запустила ракету типа "Хвасон-12"

Мир

КНДР могла запустить в сторону Японского моря межконтинентальную баллистическую ракету типа "Хвасон-12".

Об этом на экстренном заседании Совета безопасности заявили японские представители Минобороны страны.

"Мы предполагаем, что запущенная ракета была типа "Хвасон-12", — говорится в сообщении.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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