В Японии считают, что КНДР запустила ракету типа "Хвасон-12"

КНДР могла запустить в сторону Японского моря межконтинентальную баллистическую ракету типа "Хвасон-12".

Об этом на экстренном заседании Совета безопасности заявили японские представители Минобороны страны.

"Мы предполагаем, что запущенная ракета была типа "Хвасон-12", — говорится в сообщении.