КНДР могла запустить в сторону Японского моря межконтинентальную баллистическую ракету типа "Хвасон-12".
Об этом на экстренном заседании Совета безопасности заявили японские представители Минобороны страны.
"Мы предполагаем, что запущенная ракета была типа "Хвасон-12", — говорится в сообщении.
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