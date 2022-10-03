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"Газпром": давление в повреждённых нитках "Северных потоков" стабилизировалось

Мир

Давление в повреждённых нитках газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" стабилизировалось. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

"Газпром": давление в повреждённых нитках "Северных потоков" стабилизировалось

В компании пояснили, что утечки голубого топлива прекратились.

"Давление в нитке А газопровода "Северный поток-2" и обеих нитках "Северного потока-1" после разрывов стабилизировалось", — сказано в официальном заявлении.

По информации пресс-службы, сейчас "Газпром" пытается снизить давление в нитке B "Северного потока-2". Специалисты откачивают природный газ для безопасного обследования трубы и снижения экологических рисков.

Как подчеркнули в компании, поставки голубого топлива могут начаться после того, как надзорные органы согласуют такую возможность.

Ранее политолог Анатолий Гагарин заявил, что РФ откроет глаза всему миру на то, кто является истинным виновником аварии на "Северных потоках". Он убеждён: вскоре Москва предоставит необходимые материалы по этому преступлению.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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