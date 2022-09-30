Политолог Гагарин о диверсии на "Северном потоке": Это откроет глаза всему миру

Политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова Владимира Путина о причастности англосаксов к диверсии на "Северном потоке".

Президент РФ в своей речи в день присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей к России рассказал, что атаку на российский трубопровод устроили представители англосаксонских диверсионных групп.

Гагарин уверен, что РФ скоро предоставит доказательства данного преступления.

"Я не думаю, что Россия пойдет по этому же пути — по пути проведения диверсий. Это не наш путь. Хотя нас в этом постоянно обвиняют. Но как раз обвиняют они именно потому, что Россия как раз не использует такие методы", — выразил свою точку зрения политолог.

Он убеждён, что факты заставят другие страны иначе взглянуть на ситуацию.

"Они откроют в данном случае глаза всему миру на то, кто является истинными виновниками этих диверсий. И, соответственно, я думаю, что потребует соответствующего осуждения мировой общественности и всеми структурами, начиная с ООН и так далее", — сказал политолог.

Ранее политолог Сергей Марков назвал атаку на "Северные потоки" террористической прокси-войной.