Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Арестович заявил, что Путин развращал и эксплуатировал Запад, но ЕС воскрес
Брифинг генсека НАТО был прерван Путиным: "Победа будет за нами!"
Ещё одну улицу в Хамовниках обновили
В Турции рассказали, как спасут ЕС от проблем с газом
Эксперт: у Запада на антироссийские санкции нет ни сил, ни желания
США обещают "принять меры" к странам, которые поддержат Россию
Столтенберг: сейчас мы не можем принять Украину в НАТО
Военкор Сладков сообщил о ситуации в Красном Лимане: "Ни тени сомнения"
В Госдуме назвали эпохальным подписание договоров о новых территориях

Политолог Гагарин о диверсии на "Северном потоке": Это откроет глаза всему миру

Общество

Политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова Владимира Путина о причастности англосаксов к диверсии на "Северном потоке".

Политолог Гагарин о диверсии на "Северном потоке": Это откроет глаза всему миру

Президент РФ в своей речи в день присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей к России рассказал, что атаку на российский трубопровод устроили представители англосаксонских диверсионных групп.

Гагарин уверен, что РФ скоро предоставит доказательства данного преступления.

"Я не думаю, что Россия пойдет по этому же пути — по пути проведения диверсий. Это не наш путь. Хотя нас в этом постоянно обвиняют. Но как раз обвиняют они именно потому, что Россия как раз не использует такие методы", — выразил свою точку зрения политолог.

Он убеждён, что факты заставят другие страны иначе взглянуть на ситуацию.

"Они откроют в данном случае глаза всему миру на то, кто является истинными виновниками этих диверсий. И, соответственно, я думаю, что потребует соответствующего осуждения мировой общественности и всеми структурами, начиная с ООН и так далее", — сказал политолог.

Ранее политолог Сергей Марков назвал атаку на "Северные потоки" террористической прокси-войной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово

В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово
Враг наступает на Лиман: ВСУ подтянули новые силы и прорвали фронт
Силовые структуры
Враг наступает на Лиман: ВСУ подтянули новые силы и прорвали фронт
Силовые структуры
Военкор Коц заявил о критической ситуации для группировки ВС РФ в Красном Лимане
Силовые структуры
БПЛА Shahed-136 из Ирана нанесли удары по электроподстанции в Новой Одессе
Любовь Степушова СВО изменится: Путин распрощался с "Семьёй" и "пророссийскими" олигархами на Украине Любовь Степушова Сергей Лебедев В армию России необходимо вернуть политруков Сергей Лебедев Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова
Силовые структуры
РСЗО спецназа "О" ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Лиманском направлении
Садоводство, цветоводство, рецепты
Ошибки, которые совершают огородники осенью в саду: одна из них — нет запаса земли
ВСУ взяли Красный Лиман в оперативное окружение в целях отрезать снабжение ВС РФ
Силовые структуры
ВСУ взяли Красный Лиман в оперативное окружение в целях отрезать снабжение ВС РФ
Последние материалы
Арестович заявил, что Путин развращал и эксплуатировал Запад, но ЕС воскрес
Брифинг генсека НАТО был прерван Путиным: "Победа будет за нами!"
Политолог Гагарин о диверсии на "Северном потоке": Это откроет глаза всему миру
Ещё одну улицу в Хамовниках обновили
В Турции рассказали, как спасут ЕС от проблем с газом
Эксперт: у Запада на антироссийские санкции нет ни сил, ни желания
США обещают "принять меры" к странам, которые поддержат Россию
Столтенберг: сейчас мы не можем принять Украину в НАТО
Военкор Сладков сообщил о ситуации в Красном Лимане: "Ни тени сомнения"
В Госдуме назвали эпохальным подписание договоров о новых территориях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников