Украина может вступить в НАТО уже в июле следующего года на саммите в Вильнюсе. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил, что Североатлантический альянс должен предоставить Незалежной статус кандидата.
"После этого бить ядерным оружием, да и вообще воевать со страной-кандидатом в НАТО, немного сложней", — указал Арестович в интервью с журналистом Марком Фейгиным*.
По его мнению, после заявления президента Украины Владимира Зеленского вероятность ядерного удара со стороны России "существенно снизилась".
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