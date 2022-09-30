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Арестович заявил, что Украина может вступить в НАТО уже в июле 2023 года

Мир

Украина может вступить в НАТО уже в июле следующего года на саммите в Вильнюсе. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил, что Североатлантический альянс должен предоставить Незалежной статус кандидата.

"После этого бить ядерным оружием, да и вообще воевать со страной-кандидатом в НАТО, немного сложней", — указал Арестович в интервью с журналистом Марком Фейгиным*.

По его мнению, после заявления президента Украины Владимира Зеленского вероятность ядерного удара со стороны России "существенно снизилась".

*включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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