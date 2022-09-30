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Global Research: Америка без сожалений и сантиментов крушит Европу

Мир

США создают, вводят и применяют санкции против России, которые повышают цены на энергоносители в Европе и тем самым вынуждают европейские корпорации переезжать в Америку, укрепляя таким образом собственную экономику.

Global Research: Америка без сожалений и сантиментов крушит Европу

К такому выводу пришёл расследователь Global Research Эрик Зуэссе.

В статье "Как Америка сокрушает Европу", опубликованной на портале, он отмечает, что европейский бизнес, лишённый "дешёвых энергоносителей, которые поставляла Россия" и не имеющий возможности продавать свои товары европейцам, чьи покупательские способности уменьшились в разы из-за выросших счетов на свет и тепло, вынужден "бежать" в Америку, где "налоги, нормы безопасности и охраны окружающей среды, а также права трудящихся намного ниже, и поэтому прибыль будет намного выше".

В качестве подтверждения своих выводов Зуэссе цитирует сообщение ежедневной деловой газеты Германии Handlelsblatt от 25 сентября:

"Многочисленные немецкие компании планируют открыть или расширить свои представительства в США. … Такие штаты США, как Вирджиния, Джорджия и Оклахома, проявляют растущий интерес к предоставлению этим фирмам специальных стимулов для перемещения или, по крайней мере, расширения их производства в США".

В общем, пока Европа стремительно деиндустиализуется, в Штатах — бум производства. Так, на этой неделе New York Times сообщила:

"Рабочие места на заводах растут, как в 1970-х годах: производство в США переживает подъем, и компании добавляют рабочих на фоне высокого потребительского спроса на продукцию.

В общей сложности, по состоянию на август этого года, производители вернули около 1,43 миллиона рабочих мест, что на 67 000 рабочих превысило предпандемический уровень”.

И это, уверяет таблоид, "только начало реиндустриализации Америки и восстановления экономики, потому что сокращение рабочих мест в Европе только началось".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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