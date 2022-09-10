Минфин США выпустил методичку по ограничению цен на российскую нефть

Министерство финансов США опубликовало "руководство по применению политики в области морских перевозок" и разъяснения о том, как установить ограничение на цену российской сырой нефти, транспортируемой морем.

Ограничение цен на российскую нефть вступит в силу 5 декабря, а с 5 февраля 2023 года будет распространено на другие нефтепродукты.

В "методичке" отмечается, что страны, которые "намеренно" покупают российскую нефть по цене, превышающей установленный лимит, могут быть подвергнуты санкциям со стороны властей США.

Кроме того, введенное США эмбарго на закупки останется в силе и после введения ограничения.

Примечательно, что страны, которые согласятся ввести ограничение, смогут - обещают Штаты - напрямую участвовать в процессе определения его стоимости.

Заместитель министра финансов Уолли Адейемо написал в Twitter*, что эта мера преследует две основные цели — помешать России получать доходы и ослабить ее военно-промышленный комплекс".

По словам Адейемо, даже если Москва попытается обойти эту политику, ограничение дает преимущество в переговорах о более выгодных ценах даже для стран, которые формально не присоединились к этой мере.

"Мы вообще ничего не будем поставлять, если это противоречит нашим интересам"

Напомню, что второго сентября министры экономики стран "Большой семёрки" (G7) договорились о введении ограничения цен на нефть, поставляемую из России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что это "один из самых мощных инструментов" в борьбе с инфляцией, который, по ее словам, позволит "защитить рабочих и предприятия в США и во всём мире от дальнейшего роста цен".

Но Россию очередной выпад Запада не только не напугал, но и даже и не смутил. Владимир Путин заявил, что наша страна не будет поставлять свои ресурсы никому, если это противоречит ее экономическим интересам.

"Есть договорные обязательства, контракты на поставку. Будет ли какое-то политическое решение, противоречащее контрактам? Мы просто не будем его чтить. Мы вообще ничего не будем поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Мы не будем поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топливо, ни что-либо ещё", — сказал президент.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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