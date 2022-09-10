Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Минфин США выпустил методичку по ограничению цен на российскую нефть

Экономика

Министерство финансов США опубликовало "руководство по применению политики в области морских перевозок" и разъяснения о том, как установить ограничение на цену российской сырой нефти, транспортируемой морем.

Минфин США выпустил методичку по ограничению цен на российскую нефть
  • Ограничение цен на российскую нефть вступит в силу 5 декабря, а с 5 февраля 2023 года будет распространено на другие нефтепродукты.

В "методичке" отмечается, что страны, которые "намеренно" покупают российскую нефть по цене, превышающей установленный лимит, могут быть подвергнуты санкциям со стороны властей США.

Кроме того, введенное США эмбарго на закупки останется в силе и после введения ограничения.

Примечательно, что страны, которые согласятся ввести ограничение, смогут - обещают Штаты - напрямую участвовать в процессе определения его стоимости.

Заместитель министра финансов Уолли Адейемо написал в Twitter*, что эта мера преследует две основные цели — помешать России получать доходы и ослабить ее военно-промышленный комплекс".

По словам Адейемо, даже если Москва попытается обойти эту политику, ограничение дает преимущество в переговорах о более выгодных ценах даже для стран, которые формально не присоединились к этой мере.

"Мы вообще ничего не будем поставлять, если это противоречит нашим интересам"

Напомню, что второго сентября министры экономики стран "Большой семёрки" (G7) договорились о введении ограничения цен на нефть, поставляемую из России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что это "один из самых мощных инструментов" в борьбе с инфляцией, который, по ее словам, позволит "защитить рабочих и предприятия в США и во всём мире от дальнейшего роста цен".

Но Россию очередной выпад Запада не только не напугал, но и даже и не смутил. Владимир Путин заявил, что наша страна не будет поставлять свои ресурсы никому, если это противоречит ее экономическим интересам.

"Есть договорные обязательства, контракты на поставку. Будет ли какое-то политическое решение, противоречащее контрактам? Мы просто не будем его чтить.

Мы вообще ничего не будем поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Мы не будем поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топливо, ни что-либо ещё", — сказал президент.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Альтернативы нашему газу у ЕС нет. Ждите бунтов - ученый
Темы сша джанет йеллен владимир путин
Новости
Руководство Харьковской области остаётся в Купянске
Российские фермеры продали "поддельных" коров скотоводам из Казахстана
Киев, ЕК и Всемирный банк составили смету "на восстановление Украины"
Немецкий политик назвала "самое глупое правительство" в Европе
НМ ДНР: горы трупов боевиков ВСУ — цена провальных контратак под Донецком
Подмосковные дачники незаконно пробурили скважину и построили водозаборный узел
Карасин об ужесточении въезда в ЕС: "Кушаем европейские ценности все вместе"
Наводчик ВСУ об ударах по Запорожью: ненормально, когда стреляют по церкви
Алистер Крук: Херсон станет началом развала проекта "Украина"
Генштаб ВСУ: ВС РФ штурмуют Донбасс, под Херсон прибыли 1300 "кадыровцев"
Популярное
Силовые структуры
Трансляцию кабельных каналов в Крыму прервала речь Зеленского

Жители Крыма могли видеть на экранах ТВ Владимира Зеленского. Президент Украины пообещал крымчанам, что украинский флаг и "свобода" снова вернутся на полуостров.

Трансляцию кабельных каналов в Крыму прервала речь Зеленского
Кнутов: Россия применит ядерное оружие, когда НАТО полноценно вступит в конфликт
Силовые структуры
Кнутов: Россия применит ядерное оружие, когда НАТО полноценно вступит в конфликт
Силовые структуры
Кнутов: США применят против РФ ядерное оружие, а потом предложат заключить мир
Силовые структуры
Подберёзкин объяснил молчание МО РФ по Балаклее: нужно подождать
Сергей Лебедев Нацистские дирижабли не стеснялись шпионить в СССР Сергей Лебедев Ольга Лебедева Принцип "спорт вне политики" официально заменён на "никакого спорта, только политика" Ольга Лебедева Анжела Якубовская В театре Вахтангова открыли памятники Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву Анжела Якубовская
Силовые структуры
Онуфриенко: нужно уничтожить атакующую группировку ВСУ в Харьковской области
Силовые структуры
В США заявили, что Россия ядерным ударом может отправить США в каменный век
ВС РФ кратно нарастили число ударов по ВСУ в Харькове и продвигаются к городу
Силовые структуры
ВС РФ кратно нарастили число ударов по ВСУ в Харькове и продвигаются к городу
Последние материалы
Киев, ЕК и Всемирный банк составили смету "на восстановление Украины"
Немецкий политик назвала "самое глупое правительство" в Европе
НМ ДНР: горы трупов боевиков ВСУ — цена провальных контратак под Донецком
Подмосковные дачники незаконно пробурили скважину и построили водозаборный узел
Карасин об ужесточении въезда в ЕС: "Кушаем европейские ценности все вместе"
Наводчик ВСУ об ударах по Запорожью: ненормально, когда стреляют по церкви
Алистер Крук: Херсон станет началом развала проекта "Украина"
Генштаб ВСУ: ВС РФ штурмуют Донбасс, под Херсон прибыли 1300 "кадыровцев"
Правозащитник Новицкий: всё чаще "сотрудники МВД" звонят россиянам с Украины
Байден продлил на год режим ЧП в США после терактов 11 сентября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников