Только США могли устроить атаки на "Северные потоки", однако кризисная ситуация в ЕС выгодна прежде всего Великобритании. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.
В интервью argumenti.ru он отметил, что американские власти рассчитывают лишь на перетекание капитала из ФРГ, а руководство Британии стремится выполнить более масштабную задачу — развалить Евросоюз.
"Если бы Германия была суверенной державой, она должна была объявить войну США или Великобритании", — сказал Хазин.
Кроме того, экономист добавил, что Берлин в качестве ответной реакции мог бы "подорвать какой-нибудь газопровод", с помощью которого голубое топливо поступает в Британию. По его словам, Германия не готова к таким действиям, ведь она не является суверенным государством.
Власти ФРГ "просто проглотят" проблемы, связанные с повреждениями трубопроводов, заключил специалист.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что аварии на "Северных потоках" произошли на территории, которая находится под контролем Штатов.
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