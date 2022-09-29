Хазин: ФРГ должна была объявить войну США или Британии из-за "Северного потока"

Только США могли устроить атаки на "Северные потоки", однако кризисная ситуация в ЕС выгодна прежде всего Великобритании. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

В интервью argumenti.ru он отметил, что американские власти рассчитывают лишь на перетекание капитала из ФРГ, а руководство Британии стремится выполнить более масштабную задачу — развалить Евросоюз.

"Если бы Германия была суверенной державой, она должна была объявить войну США или Великобритании", — сказал Хазин.

Кроме того, экономист добавил, что Берлин в качестве ответной реакции мог бы "подорвать какой-нибудь газопровод", с помощью которого голубое топливо поступает в Британию. По его словам, Германия не готова к таким действиям, ведь она не является суверенным государством.

Власти ФРГ "просто проглотят" проблемы, связанные с повреждениями трубопроводов, заключил специалист.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что аварии на "Северных потоках" произошли на территории, которая находится под контролем Штатов.