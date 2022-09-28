При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО

Диверсии на газопроводах "Северный поток-2” и "Северный поток-1” поставили точку на поставках российского газа в Европу. Объёмы разрушений беспрецедентны и с учётом уникальности объекта практически фатальны, пишет Telegram-канал "РынкиДеньгиВласть".

Последний факт однозначно выгоден США, так как делает их основным поставщиком СПГ в Европу.

В геополитическом плане у немцев не будет и повода мириться с Россией, несмотря на удручающие перспективы зимы без газа: из-за санкций никакие осмысленные действия по восстановлению СП-1 и СП-2 невозможны.

События развивались стремительно — резко упало давление в одной из двух ниток СП-2. Представитель оператора заявил, что в трубе появилась дыра около датского острова Борнхольм. Позже были отмечены проблемы с давлением в двух нитках (из двух) СП-1, где также произошли утечки. Поскольку трубы уникальные, ремонт может занять длительное время.

Мощности газопроводов составляли 55 млрд куб. м в каждом. При этом общие поставки газа в Европу в 2021 году составили около 175 млрд куб. м) США выигрывают ещё и в том, что все другие потоки идут через проблемные Польшу и Украину.

Вариантов ответа на вопрос, кто стоит за подрывом газопроводов, на самом деле немного.

Авторы портала "Политикус" пишут, что американский отряд кораблей заявил об окончании выполнения работ в районе предполагаемой диверсии.

Как выяснилось, экспедиционный отряд кораблей ВМС США под предводительством универсального десантного корабля USS Kearsarge ровно в день взрывов закончил выполнение задач в Балтийском море и был замечен следующим Балтийскими проливами в море Северное.

При этом в проекте "Россия сейчас” добавили, что в Белый дом и Конгресс США пришёл открытый доклад, что в районе Борнхольмской впадины проводили учения уже третьи сутки британские аквалангисты из Королевского морского флота.

А Британия проводит церемонию награждения двух моряков из Флота Его Величества за боевые заслуги и проведение важных мероприятий в чужих территориальных водах. Несложно догадаться, за что.

Американцы и британцы не скрывали своей заинтересованности в проблемах газопроводов

Ещё в феврале Джозеф Байден пообещал, что

"если Россия вторгнется… тогда "Северного потока-2" больше не будет. Мы положим этому конец”.

Вот и результат — в непосредственной близости к экономической зоне Дании в международных водах были обнаружены утечки в "Северных потоках".

Газопроводы выведены из строя, но места "утечек" чудным образом оказались в международных водах около исключительной экономической зоны Дании, но не внутри", подчеркнули в эксперты Telegram-канала "РынкиДеньгиВласть”.

Шведские сейсмологи уже выступили с заявлением, что ЧП на подводной части "Северных потоков" связано со взрывами, но не с землетрясением или оползнями. По данным Reuters, взрыв по своей мощности был эквивалентен более 100 кг динамита.

Посольство России в Дании подчеркнуло, что случившееся должно быть тщательно расследовано, а результаты надо предать гласности. Со своей стороны, США в лице госсекретаря не подтвердили версию саботажа на "Северном потоке".

"Бедные наши европейские друзья, с их военных баз в сторону газопроводов выдвигались силы НАТО и войска США, но у них нет никакой возможности даже предположить, кто бы мог стоять за взрывами. Причём русские "могли бы взорвать, например, газопровод из Норвегии в Польшу или Норвегии в другую часть Европы", но решили взрывать себя сами", — уже смеются в соцсетях.