ЦРУ предупредило Берлин о возможной атаке на газопроводы в Балтийском море "несколько недель назад".
Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
Как следует из опубликованной статьи, предупреждение было "получено в Берлине ещё летом”. Издание уточняет, что "официально федеральное правительство отказалось комментировать данную информацию".
"Немецкие службы безопасности в настоящее время изучают спутниковые снимки района, где произошли взрывы, но видят только ничем не примечательное морское движение, — пишет Spiegel. — Они также убеждены, что это дайверы или мини-подводная лодка могли установить мины или взрывчатку на трубопроводе".
Напомню,
Оператор трубопровода подтвердил, что газопроводам был нанесён "беспрецедентный" ущерб и пока невозможно оценить, когда и может ли быть вообще восстановлено их обслуживание.
Как ранее рассказывала Pravda.Ru, по данным ежедневной немецкой газеты Tagesspiegel, к вечеру понедельника правительство Германии было уверено, что повреждения газопроводов — результат "преднамеренной атаки". Только Берлин не уверен, с чьей стороны — Украины или России.
К слову, Der Spiegel тоже считает, что "постоянное прекращение поставок газа из России” отвечало бы интересам Украины, тогда как "единственный мотив для Москвы взорвать трубопровод — обвинить в инциденте другие стороны".
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала провести расследование, чтобы получить "полную ясность" о том, что произошло с трубопроводом:
"Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведёт к самому решительному возможному ответу", — написала она в запрещённой в России соцсети.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атака на "Северный поток” "ни в чьих интересах", но при этом она "представляет значительную возможность для Европы отказаться от российского природного газа в пользу альтернативных источников энергии" (несомненно, что он имел в виду американский СПГ), и "ускорить переход на возобновляемые источники энергии в целях борьбы с изменением климата" (для катящихся в пропасть европейских экономик для этого сейчас самое время).
Польский евродепутат Радислав Сикорский поблагодарил США за взрыв на газопроводах и заявил, что это означает, что России не придётся вести переговоры с Украиной и Польшей, если она хочет поставлять газ в Центральную Европу.
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