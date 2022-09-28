Der Spiegel: ЦРУ заранее предупредило Германию о нападении на "Северный поток"

ЦРУ предупредило Берлин о возможной атаке на газопроводы в Балтийском море "несколько недель назад".

Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Как следует из опубликованной статьи, предупреждение было "получено в Берлине ещё летом”. Издание уточняет, что "официально федеральное правительство отказалось комментировать данную информацию".

"Немецкие службы безопасности в настоящее время изучают спутниковые снимки района, где произошли взрывы, но видят только ничем не примечательное морское движение, — пишет Spiegel. — Они также убеждены, что это дайверы или мини-подводная лодка могли установить мины или взрывчатку на трубопроводе".

Напомню,

"Северный поток-1" и "Северный поток-2" в понедельник внезапно потеряли давление в трубах;

власти Дании сообщили об утечке газа у Борнхольма, в то время как шведские сейсмологи зарегистрировали множественные взрывы.

Оператор трубопровода подтвердил, что газопроводам был нанесён "беспрецедентный" ущерб и пока невозможно оценить, когда и может ли быть вообще восстановлено их обслуживание.

Как ранее рассказывала Pravda.Ru, по данным ежедневной немецкой газеты Tagesspiegel, к вечеру понедельника правительство Германии было уверено, что повреждения газопроводов — результат "преднамеренной атаки". Только Берлин не уверен, с чьей стороны — Украины или России.

К слову, Der Spiegel тоже считает, что "постоянное прекращение поставок газа из России” отвечало бы интересам Украины, тогда как "единственный мотив для Москвы взорвать трубопровод — обвинить в инциденте другие стороны".

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Евросоюз

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала провести расследование, чтобы получить "полную ясность" о том, что произошло с трубопроводом:

"Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведёт к самому решительному возможному ответу", — написала она в запрещённой в России соцсети.

США

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атака на "Северный поток” "ни в чьих интересах", но при этом она "представляет значительную возможность для Европы отказаться от российского природного газа в пользу альтернативных источников энергии" (несомненно, что он имел в виду американский СПГ), и "ускорить переход на возобновляемые источники энергии в целях борьбы с изменением климата" (для катящихся в пропасть европейских экономик для этого сейчас самое время).

Польша

Польский евродепутат Радислав Сикорский поблагодарил США за взрыв на газопроводах и заявил, что это означает, что России не придётся вести переговоры с Украиной и Польшей, если она хочет поставлять газ в Центральную Европу.

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