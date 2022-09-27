Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от ЕС ужесточения санкций против РФ и увеличение объёмов поставок оружия в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
О своих надеждах украинский лидер рассказал на встрече с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.
"Мы ожидаем как мощных санкций в восьмом санкционном пакете ЕС против России, так и отдельных четких сигналов по поводу того, что будет, если Российская Федерация признает эти искусственные референдумы", — выразил свою позицию Зеленский.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев торжественно высказался о завершении референдумов.
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