Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал проведённые референдумы в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Бывший президент России торжественно объявил об успешном проведении референдумов.
"Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!" — написал Медведев в своём микроблоге.
Голоса в референдумах, согласно официальной информации РФ, распределились следующим образом:
Ранее Медведев заявил, что на разум и политическую волю Киева рассчитывать нет смысла.
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