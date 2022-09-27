Медведев торжественно высказался о завершении референдумов: "Итоги очевидны"

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал проведённые референдумы в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Бывший президент России торжественно объявил об успешном проведении референдумов.

"Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!" — написал Медведев в своём микроблоге.

Голоса в референдумах, согласно официальной информации РФ, распределились следующим образом:

В ЛНР "за" проголосовали 97,93%, в Запорожской — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 93,95% жителей по итогам обработки 31,74% протоколов.

Ранее Медведев заявил, что на разум и политическую волю Киева рассчитывать нет смысла.