Юрист Ремесло: Украина может скоро создать ядерную бомбу

По мнению юриста Ильи Ремесло, у Украины есть возможности для создания ядерной бомбы, и она может ими воспользоваться.

Эксперт полагает, что помощь Киеву в этом деле могут оказать страны, неофициально владеющими подобными технологиями.

Ремесло напомнил в беседе с Телеканалом "360", что на территории Украины уже имеются атомные станции, а если добавить к ним нужные технологии, то недалёк тот день, когда она может прийти к глубокому обогащению урана и получению "грязной бомбы".

Юрист полагает, что для её создания Киеву может понадобиться от одного до трёх лет.

"Они на коленке смогут ее собрать довольно быстро. С учетом того, что Зеленский перед началом военной операции открыто заявлял, что Украина выйдет из Будапештского меморандума и будет разрабатывать ядерное оружие, это не иллюзорная вероятность", — отметил Ремесло.

Чтобы помешать Киеву осуществить свои планы по созданию ядерной бомбы, необходимо предпринять нужные военные действия, подчеркнул эксперт. Также он призвал запретить Украине пользоваться такими технологиями, для чего нужно проводить на её территории соответствующие проверки.