Пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Нед Прайс прокомментировал предоставление бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену российского гражданства.
По его словам, экс-спецагенту США необходимо вернуться в страну и предстать перед правосудием.
"Господину Сноудену следует вернуться в Соединённые Штаты, где он должен предстать перед правосудием, как и любой другой гражданин на его месте. Единственное, что изменилось — теперь его могут забрать по мобилизации на в…* с Украиной", — отметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Сноудену гражданства России.
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