Прайс: Сноудену следует вернуться в США и предстать перед правосудием

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Нед Прайс прокомментировал предоставление бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену российского гражданства.

По его словам, экс-спецагенту США необходимо вернуться в страну и предстать перед правосудием.

"Господину Сноудену следует вернуться в Соединённые Штаты, где он должен предстать перед правосудием, как и любой другой гражданин на его месте. Единственное, что изменилось — теперь его могут забрать по мобилизации на в…* с Украиной", — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Сноудену гражданства России.