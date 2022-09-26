Путин предоставил гражданство РФ бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении бывшему спецагенту США Эдварду Сноудену гражданства России.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден пытался добиться предоставления российского паспорта два года

Он подал заявление на получение российского гражданства ещё в ноябре 2020 года. Два года назад он получил бессрочный вид на жительство в России.

В 2013 году Сноудена обвинили в похищении 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается "жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил".

Ранее Эдвард Сноуден заявил, что владельцы Apple находятся в опасности.