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Эдвард Сноуден рассказал, что владельцы Apple находятся в опасности

Общество

Бывший работник американских спецслужб и один из самых известных разоблачителей массовой слежки Эдвард Сноуден заявил, что Apple легко может получать персональные данные пользователя. К этому могут относиться даже политические взгляды и финансовая история.

Эдвард Сноуден рассказал, что владельцы Apple находятся в опасности

Более того, на мероприятии "Новое знание" Эдвард Сноуден предупредил, что корпорация совсем скоро начнёт применять данную технологию. Её захотели распространить в Америке, однако, по мнению специалиста, власти США, России и других стран могут этому противостоять.

Эдвард Сноуден, как пишут РИА-новости, подчеркнул, что представители Apple продвигают вторжение в частную жизнь под предлогом защиты общества.

"Но здесь есть чёткая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности", — убеждён бывший работник спецслужб.

Напомним, что он сбежал из США, поскольку там его объявили государственным изменщиком, как и Джулиана Ассанджа. Эдвард Сноуден рассказал мировой общественности о слежке американских властей за своими гражданами. Сейчас он восьмой год живёт в России, здесь у него родились дети.

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Эдвард Сноуден: интервью Би-би-си - BBC Russian
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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