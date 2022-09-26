Глава администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно заявил, что страна готовится принять на саммите "Большой двадцатки" лидеров всех государств, в том числе президента России Владимира Путина.
"Он (президент Путин. — Прим. ред.) дал нам обещание приехать. Поэтому мы рассчитываем принять его в рамках саммита. Сценарий сопровождения Путина во время визита на Бали уже обсуждается на высшем уровне", — цитирует Хартоно индонезийское агентство ANTARA.
По его словам, окончательное решение о посещении мероприятия остаётся за российским лидером.
Саммит G20 пройдёт 15-16 ноября на острове Бали. Путин получил приглашение, но прилетит ли он в Индонезию — вопрос. Известно, что в саммите примет участие украинский президент Владимир Зеленский.
Ранее индонезийский посол в РФ Хосе Таварес сообщил, что Джакарта готова создать все условия для переговоров лидеров России и Украины.
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