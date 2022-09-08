Таварес: Индонезия может организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Индонезийский посол в России Хосе Таварес сказал, что Джакарта готова создать все условия для переговоров лидера РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского на саммите "Большой двадцатки".

"Это было бы отлично — площадка есть", — подчеркнул дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим политик отметил, что власти Индонезии выступают за диалог между Москвой и Киевом. По словам Тавареса, Джакарта одобряет действия турецких чиновников, которые пытаются организовать переговоры сторон конфликта.

Ранее посол сообщил, что политики гарантируют безопасность Путина на саммите G20.