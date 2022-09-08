Индонезийский посол в России Хосе Таварес сказал, что Джакарта готова создать все условия для переговоров лидера РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского на саммите "Большой двадцатки".
"Это было бы отлично — площадка есть", — подчеркнул дипломат, слова которого приводит РИА Новости.
Вместе с этим политик отметил, что власти Индонезии выступают за диалог между Москвой и Киевом. По словам Тавареса, Джакарта одобряет действия турецких чиновников, которые пытаются организовать переговоры сторон конфликта.
Ранее посол сообщил, что политики гарантируют безопасность Путина на саммите G20.
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