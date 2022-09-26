По сообщению агентства Bloomberg, страны Евросоюза с большой долей вероятности вынуждены будут перенести подписание соглашения об установлении ценового лимита на российскую нефть.
В качестве причины для отсрочки называются разногласия между членами ЕС по этому вопросу.
В числе стран, которые выступают против ограничения цен на нефть из РФ — Венгрия и Кипр.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.