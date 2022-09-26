Bloomberg: Венгрия и Кипр не поддержали решение о потолке на нефть из РФ

По сообщению агентства Bloomberg, страны Евросоюза с большой долей вероятности вынуждены будут перенести подписание соглашения об установлении ценового лимита на российскую нефть.

В качестве причины для отсрочки называются разногласия между членами ЕС по этому вопросу.

В числе стран, которые выступают против ограничения цен на нефть из РФ — Венгрия и Кипр.