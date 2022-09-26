Если Россия использует тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ходе украинского конфликта, то это приведёт к необратимым последствиям для всего мира. Об этом заявили американские эксперты из Союза обеспокоенных учёных (UCS).
Аналитики убеждены, что ситуация может быстро выйти из-под контроля. Специалисты из Принстонского университета провели моделирование предполагаемого столкновения России и США после применения ТЯО. Согласно анализу, произойдёт быстрая эскалация, которая приведёт к гибели и ранениям более 90 миллионов человек.
"Один ядерный взрыв, вероятно, убьёт сотни тысяч мирных жителей и ранит гораздо больше. Радиоактивные осадки могут заразить большие территории во многих странах", — цитирует мнение учёных CNN.
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