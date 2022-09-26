Экс-разведчик Риттер: последние шаги Путина застали США и Украину врасплох

Недавнее решение президента России Владимира Путина поддержать проведение референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, а также объявление о частичной мобилизации в стране вызвали огромный резонанс в мире. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. По его мнению, ни Вашингтон, ни Киев не ожидали получить такие новости со стороны Москвы.

"Я считаю, что последние решения Путина были неожиданными, он фактически застал нас врасплох", — указал ветеран американской разведки на своём YouTube-канале.

Сейчас необходимо уделить особое внимание действиям украинской армии, поскольку не стоит исключать, что Киев захочет сорвать планы Москвы, считает военный эксперт.

Риттер считает, что на данный момент США оказались перед сложным выбором, так как теперь военная поддержка Украине может повлечь за собой серьёзные последствия для самого Вашингтона.