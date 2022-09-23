Зеленский возмутился тем, что Израиль ничего не дал Украине с начала конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в шоковом состоянии из-за того факта, что Израиль не предоставил Украине никакой помощи с начала военного конфликта с Россией, экспортируя при этом оружие в другие государства. Такое заявление он сделал в интервью французскому изданию.

"Я в шоке. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль… Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует своё вооружение в другие страны", — возмутился Зеленский.

Речь, в частности, идёт о ПВО.

"Почему бы не дать нам противовоздушную оборону?" — задался вопросом он.

Украинский президент также заявил, что не обвиняет лидеров Израиля и высоко оценивает поддержку Украины гражданским обществом. Однако, по его мнению, просматривается влияние России на Израиль.

Зеленский добавил, что хотел бы более решительных действий со стороны Германии, Турции и США, так как производителей зенитного оружия мало.