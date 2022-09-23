Как и Россия, Китай и многие другие государства, Иран видит, что мировой порядок, основанный на "подавлении и контроле" под руководством США, рушится.
Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.
Что касается международной политики под руководством США, он сказал:
"Нация, которой не хватает логики, полагается на перевороты, военное вмешательство, избирательную и одностороннюю борьбу с терроризмом, применение ядерного оружия и многие другие несправедливости.
Приблизило ли это мир к справедливости и миру? Или он стал основой гегемонистских держав? Убийство сотен тысяч йеменских, иракских, сирийских и афганских детей – какой человеческой ценности это служило? Разве это не было на самом деле плохой стороной полного отсутствия справедливости и справедливости во многих частях мира?"
То, что Вашингтон преследует свои интересы за счет других, "теперь проявляется и среди друзей США в Европе", отметил Раиси. По его словам, во всем мире можно наблюдать, что люди и нации устали от этого американского мирового порядка:
"Изменения политического ландшафта стали реалистичными".
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