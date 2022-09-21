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США не выдали визы двум членам официальной делегации России на Генассамблею ООН

Мир

Два члена российской официальной делегации не смогли отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, так как США не выдали дипломатам визы.

"Двум членам из десяти в официальной делегации Лаврова на ГА ООН не выдали визы США, РФ высказала свои претензии в связи с этим", — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

 

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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