США не выдали визы двум членам официальной делегации России на Генассамблею ООН

Два члена российской официальной делегации не смогли отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, так как США не выдали дипломатам визы.

"Двум членам из десяти в официальной делегации Лаврова на ГА ООН не выдали визы США, РФ высказала свои претензии в связи с этим", — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.