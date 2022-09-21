Два члена российской официальной делегации не смогли отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, так как США не выдали дипломатам визы.
"Двум членам из десяти в официальной делегации Лаврова на ГА ООН не выдали визы США, РФ высказала свои претензии в связи с этим", — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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