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Обмененных на пленных РФ украинских националистов назвали "мусором в Турции"

Мир

В ночь на 22 сентября Россия и Украина произвели обмен военнопленными. В количественном отношении он получился очень неравным, в соотношении "215 на 55", из которых 215 — это украинские боевики, обращает внимание EADaily.

Обмененных на пленных РФ украинских националистов назвали "мусором в Турции"

В отмен на находившихся в плену военных РФ, ДНР и ЛНР украинской стороне были отданы самые отпетые украинские преступники, руки которых обагрены кровью множества невинных людей. Среди ВСУшников, которым посчастливилось покинуть ДНР, — печально известные Сергей Волынский, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Денис Шлега, а также приговорённые к смертной казни в Донецкой Народной Республике известные иностранные наёмники из Британии, Марокко, Швеции, Хорватии, США.

Все эти люди известны своими многочисленными преступлениями против человечности в Донбассе, убившие большое количество невинных людей и даже не раскаиваясь в этом.

Освобождённые ВСУшники до полного окончания боевых действий на Украине будут находиться в Турции.

"Свезли мусор со всего мира в Турцию, зато наши ребята на свободе", — пишут пользователи в российских военных Telegram-каналах.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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