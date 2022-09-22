Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ордов: Россия легко преодолеет экономические последствия анонса мобилизации
Главы МИД G7 заявили о необходимости усиления ООН
NYT: Путин меняет статус спецоперации и переводит её в "оборонительную войну"
В Сети появились сообщения о сбитом в Крыму беспилотнике
Кива: Зеленский сообщил о готовности проведения референдумов на Западной Украине
ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на нефтегазовом объекте
Al Jazeera: Россия серьёзно настроена на применение ядерного оружия
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Ищенко: будет ядерная бомбардировка украинской территории

На Генассамблее ООН мир прислушался к фразе Путина: "Это не блеф"

Мир

После объявления в РФ частичной мобилизации на фоне грядущих референдумов "всё смешалось на Генассамблее ООН", считает обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

На Генассамблее ООН мир прислушался к фразе Путина: "Это не блеф"

Речь Джо Байдена была спешно переписана с акцентом на "агрессию" РФ и на то, что "России никто не угрожал". То есть, пишет журналист, США не считают угрозой РФ военную помощь Украине, тренировки солдат ВСУ, передачу Украине разведданных, направление на фронт американских военных под видом наёмников. После всего этого президент Америки заявляет, что фраза Владимира Путина "Это не блеф" была озвучена "безрассудно" на пустом месте.

"Нет, понятно, что деменция драматически ослабляет умственные способности. Но кто же знал, что она перекинулась и на спичрайтеров Байдена?", — рассуждает автор публикации.

В Британии отреагировали по такому же сценарию. Глава МИД страны Джеймс Клеверли также изобразил непонимание: "Мы же никогда не угрожали России".

Эмманюэль Макрон заявил, что решение о мобилизации было "ошибкой". Олаф Шольц счёл его "актом отчаяния". Жозеп Боррель призвал предать суду всех россиян, причастных к СВО. При этом РФ ждёт очередной пакет санкций.

"То ли за референдумы, то ли за мобилизацию, то ли по совокупности, они уж сами не знают. Все это выглядело очень жалко", — считает обозреватель.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил о приверженности мирного урегулирования конфликта на Украине. В этом же духе выступил президент Бразилии Жаир Болсонару. Официальный Китай также призвал к переговорам.

Запад, подвергая риску весь мир, провоцирует ядерную державу к конфликту, говорится в публикации.

"И вот весь мир — от ведущих политиков до диванных воинов — вторые сутки обсуждает путинскую фразу "Это не блеф", — констатирует автор материала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Власть
Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян

Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.

Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян
Белый дом США заявил о серьёзном отношении к словам Путина о ядерном оружии
Мир. Новости мира
Белый дом США заявил о серьёзном отношении к словам Путина о ядерном оружии
Силовые структуры
Зеленский: "Я не верю, что Россия применит ядерное оружие"
Силовые структуры
В Чкаловском сел борт с 55 бойцами ВС РФ, вызволенными из украинского плена
Ольга Лебедева Российские солдаты вернулись домой из нацистского плена, Киев получил наёмников и "азовцев"* Ольга Лебедева Андрей Николаев Возможная реакция Запада на мобилизацию в России: вспоминаем историю Андрей Николаев Сергей Лебедев Перекуём Церетели на танки Сергей Лебедев
Силовые структуры
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Силовые структуры
Le Monde: российские войска дали отпор атакам ВСУ в Купянске Харьковской области
Союзные войска ВС РФ и ДНР нанесли удар по дамбе в Печенегах Харьковской области
Силовые структуры
Союзные войска ВС РФ и ДНР нанесли удар по дамбе в Печенегах Харьковской области
Последние материалы
ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на нефтегазовом объекте
Al Jazeera: Россия серьёзно настроена на применение ядерного оружия
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Ищенко: будет ядерная бомбардировка украинской территории
Обезврежена спецгруппа, планировавшая теракт в Херсонщине на референдуме
На Генассамблее ООН мир прислушался к фразе Путина: "Это не блеф"
В Кишинёве протестующие провели четвёртую ночь в палаточном городке
Додик пообещал, что будут продолжены все совместные проекты с Россией
Михеев: многие в Европе готовы нас убивать только за то, что мы русские
19FortyFive: Байден не способен выполнять обязанности главнокомандующего США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников