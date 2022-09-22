На Генассамблее ООН мир прислушался к фразе Путина: "Это не блеф"

После объявления в РФ частичной мобилизации на фоне грядущих референдумов "всё смешалось на Генассамблее ООН", считает обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Речь Джо Байдена была спешно переписана с акцентом на "агрессию" РФ и на то, что "России никто не угрожал". То есть, пишет журналист, США не считают угрозой РФ военную помощь Украине, тренировки солдат ВСУ, передачу Украине разведданных, направление на фронт американских военных под видом наёмников. После всего этого президент Америки заявляет, что фраза Владимира Путина "Это не блеф" была озвучена "безрассудно" на пустом месте.

"Нет, понятно, что деменция драматически ослабляет умственные способности. Но кто же знал, что она перекинулась и на спичрайтеров Байдена?", — рассуждает автор публикации.

В Британии отреагировали по такому же сценарию. Глава МИД страны Джеймс Клеверли также изобразил непонимание: "Мы же никогда не угрожали России".

Эмманюэль Макрон заявил, что решение о мобилизации было "ошибкой". Олаф Шольц счёл его "актом отчаяния". Жозеп Боррель призвал предать суду всех россиян, причастных к СВО. При этом РФ ждёт очередной пакет санкций.

"То ли за референдумы, то ли за мобилизацию, то ли по совокупности, они уж сами не знают. Все это выглядело очень жалко", — считает обозреватель.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил о приверженности мирного урегулирования конфликта на Украине. В этом же духе выступил президент Бразилии Жаир Болсонару. Официальный Китай также призвал к переговорам.

Запад, подвергая риску весь мир, провоцирует ядерную державу к конфликту, говорится в публикации.

"И вот весь мир — от ведущих политиков до диванных воинов — вторые сутки обсуждает путинскую фразу "Это не блеф", — констатирует автор материала.