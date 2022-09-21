Глава ЛДПР Слуцкий: американские власти "заигрались"

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал остановить "апофеоз" геополитического столкновения. По словам депутата, это пытается сделать российский лидер Владимир Путин.

"Надуманное и вывихнутое противостояние", — отметил парламентарий, передаёт "Россия-24".

Вместе с этим член Госдумы сказал, что чиновники в Госдепе "заигрались". Также Слуцкий обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела государств.

Ранее Путин рассказал о положительном эффекте антироссийских санкций. По мнению президента, после введения ограничений РФ вынуждена "развивать интеллектуальные способности".