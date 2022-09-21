Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал остановить "апофеоз" геополитического столкновения. По словам депутата, это пытается сделать российский лидер Владимир Путин.
"Надуманное и вывихнутое противостояние", — отметил парламентарий, передаёт "Россия-24".
Вместе с этим член Госдумы сказал, что чиновники в Госдепе "заигрались". Также Слуцкий обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела государств.
Ранее Путин рассказал о положительном эффекте антироссийских санкций. По мнению президента, после введения ограничений РФ вынуждена "развивать интеллектуальные способности".
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