Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции заставили Россию сконцентрироваться на развитии своих интеллектуальных способностей.
"Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали, они вынудили нас ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта", — сказал Путин.
Заявление прозвучало на встрече главы государства с руководителями передовых инженерных школ.
В качестве примера Путин привёл ситуацию с двигателями для гражданской авиации. Он рассказал, что Россия всегда создавала лучшие в мире двигатели для боевой авиации, но сборкой моторов для пассажирских самолётов не занималась, поскольку их выгоднее было покупать за границей. После введения санкций российские конструкторы были вынуждены приступить к разработке отечественных двигателей.
"Здесь вот не было бы счастья, да несчастье помогло", — добавил Путин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.