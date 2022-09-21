Путин заявил о полезности западных санкций для РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции заставили Россию сконцентрироваться на развитии своих интеллектуальных способностей.

"Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали, они вынудили нас ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта", — сказал Путин.

Заявление прозвучало на встрече главы государства с руководителями передовых инженерных школ.

В качестве примера Путин привёл ситуацию с двигателями для гражданской авиации. Он рассказал, что Россия всегда создавала лучшие в мире двигатели для боевой авиации, но сборкой моторов для пассажирских самолётов не занималась, поскольку их выгоднее было покупать за границей. После введения санкций российские конструкторы были вынуждены приступить к разработке отечественных двигателей.

"Здесь вот не было бы счастья, да несчастье помогло", — добавил Путин.