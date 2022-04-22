Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости

На примере гражданского самолётостроения России, которое в лихие девяностые было "зачищено" либералами в правительстве по наущению западных кураторов, можно учиться, как не надо делать. Понадеявшись на иностранные "Боинги" и "Аэробусы", они создали проблемные зависимости, вставшие со всей остротой сегодня, в условиях эмбарго. Ответом на него может быть лишь новый рывок вперёд в отечественном авиастроении.

SSJ-100

США и Евросоюз сознательно били по самому больному, когда принимали решение о полном отказе от самолётов и комплектующих Airbus и Boeing в Россию. Не удовлетворившись этим, иностранные партнёры Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в одностороннем порядке прервали поставки комплектующих для российских самолётов Sukhoi Superjet 100 и МС-21. С твёрдым намерением убить нашу авиационную отрасль и воздушные перевозки недружественные страны запретили также лизинг самолётов и закрыли небо для российских воздушных судов.

"Мы запрещаем продажу всех самолётов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Это приведёт к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения".

В своё время большие надежды возлагались на современные пассажирские лайнеры SSJ100 и МС-21, которые создавались в рамках международной кооперации. Когда-то считалось явным преимуществом Superjet, что он является результатом сотрудничества конструкторов "из более чем 20 мировых лидеров авиастроения". SSJ100 на 80% состоит из импортных деталей, частично от них зависит и МС-21 (композитные крылья, двигатель, авионика). Международная кооперация, казавшаяся ранее благом, в условиях конфронтации оказалась ахиллесовой пятой: после того как Минторг США в 2020 году ввёл санкции против флагманских проектов отечественного авиастроения, выпуск этих самолётов замедлился.

В качестве примера роковой зависимости от Запада можно привести турбовентиляторные двигатели SaM146, производимые для Superjet компанией PowerJet. Последняя является совместным предприятием французской Safran Aircraft Engines и "ОДК-Сатурн", дочки Объединённой двигателестроительной корпорации. После объявления санкций PowerJet приостановила действие договоров с "ОДК-Сатурн", запретив отгрузку российским компаниям любой продукции, даже моторов, находящихся в ремонте в России. Недавно стало известно из СМИ о сигналах SOS от нескольких наших авиакомпаний, призывающих решить вопрос с техподдержкой моторов. В противном случае они будут вынуждены остановить перевозку пассажиров на самолётах SSJ100.

На пути ускоренного импортозамещения

МС-21

Как говорится, нет худа без добра. Болезненный щелчок (если не сказать пинок), полученный от западных "партнёров", заставил людей, облечённых властью и ответственных за российский авиапром, встряхнуться и перестать инертно плыть по течению. Учёные и конструкторы, промышленники и эксперты, включившись в своеобразный мозговой штурм, стали генерировать идеи о том, как следует ответить на нестандартные вызовы в сфере авиастроения.

Во время посещения филиала ПАО "Ил" — Авиастар в Ульяновске вице-премьер правительства Юрий Борисов отметил проведённую с 2014 года работу над сокращением зависимости от импорта. Последние несколько лет авиапром развернул программы импортозамещения, но сегодня ключевой задачей становится перенос реализации этих программ на более ранние сроки. По словам Борисова, Россия форсирует работу над гражданскими самолётами МС-21 и SSJ100. Никакой паузы в работе предприятий не будет. Так, авиазавод в Ульяновске планирует расширение штата на 1,5 тысячи человек.

Главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров. В планах ОАК — замена в самолётах Superjet иностранного двигателя SaM146 на российский ПД-8. Если ранее планировалось сертифицировать ПД-8 в 2023 году, то теперь министр Мантуров поставил задачу обеспечить сертификацию в ближайшие 12-14 месяцев.

В Минпромторге рассчитывают, что полностью импортозамещённый самолёт SSJ100 будет готов к концу следующего года, а его производство будет увеличено до 40 штук в год. Также до конца этого года ОАК поставит заказчику два серийных самолёта МС-21.

Выступая в Совете Федерации на тему "Диверсификация производства организаций госкорпорации Ростех", её глава Сергей Чемезов отметил, что первые шесть лайнеров МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году. Санкционное давление со стороны стран Запада открывает "окно возможностей" для российских предприятий ОПК: с уходом иностранных компаний для них открываются новые перспективы в плане поставок современной и востребованной продукции гражданского назначения. Чемезов призвал найти решения для устранения таких барьеров в работе, как высокие проценты по кредитам, дефицит масштабных проектов по развитию гражданской продукции, а также дефицит собственных средств и закредитованность предприятий ОПК.

Небо — отечественным бортам!

Ту-214

В марте этого года вице-премьер Юрий Борисов также посетил Казанский авиазавод им. С. П.Горбунова, входящий в ОАК госкорпорации Ростех. В ходе визита изучались возможности по увеличению серийности производства Ту-214 и поэтапному выходу на минимум 10 самолётов. Отметим, что Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолёт, первый полёт которого состоялся в 1996 году. Как и широкофюзеляжный, дальнемагистральный самолёт Ил-96, его использует специальный лётный отряд "Россия".

До сих пор самолёт Ту-214 выпускался малой серией в спецверсиях — на его базе создаются различные модификации для решения задач в области разведки, ретрансляции и управления. Однако сегодня встал насущный вопрос — восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом, полагает вице-премьер Борисов.

Генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь подтвердил наличие у Казанского авиазавода необходимых производственных мощностей и компетенций по строительству пассажирских лайнеров Ту-214. Благо на заводе не переставали выпускать данный самолёт и для выполнения поставленных задач намерены продолжать программу модернизации производства и привлекать квалифицированные кадры. ОАК планирует до 2030 года построить 70 самолётов Ту-214, оснащенных российскими двигателями ПС-90.

В связи с реальной перспективой нехватки деталей нужно делать ставку на отечественные Ту-204, Ту-214 и Ту-334 полагает экс-командир воздушного судна, эксперт по безопасности полётов Александр Романов. Большая часть имеющихся в авиапарке самолётов зависит от иностранных компаний, которые не желают продлевать с нами рабочие отношения. По словам Романова, к примеру, сделать шасси на МС-21, которое производят американцы, потребуются годы работ. Практичнее и экономичнее производить готовые уже "тушки". Вдобавок, к самолётам из этой линейки подходят одинаковые запчасти, что очень выгодно.

Несомненно, сохранение дееспособности гражданской авиации — очень важная задача, стоящая перед страной.

Регулярное авиасообщение соединяет удалённые и труднодоступные регионы России, обеспечивает выживание людей в сотнях населённых пунктов, внося важный вклад в единство страны. У России есть собственная инженерная школа и центры компетенций по созданию воздушных судов. Среди них те, что были разработаны ещё советскими конструкторами, и новые отечественные конкурентные машины. Переход от иностранных "Боингов" и "Аэробусов" к массовому производству и использованию отечественных бортов должен произойти уже в обозримом будущем.

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