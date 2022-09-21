Британский министр: Запад не собирается нарушать территориальную целостность РФ

Руководитель МИД Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал обращение российского лидера Владимира Путина к нации. Как отметил министр, западные политики не намерены захватывать территории РФ.

"Мы никогда не угрожали России", — подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства, передаёт CNN.

Вместе с этим представитель Лондона сообщил, что Запад продолжит оказывать Киеву военную поддержку.

Ранее Путин сказал, что при угрозе суверенитету нашей страны Москва использует для защиты все силы, в том числе ядерные.