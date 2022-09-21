Руководитель МИД Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал обращение российского лидера Владимира Путина к нации. Как отметил министр, западные политики не намерены захватывать территории РФ.
"Мы никогда не угрожали России", — подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства, передаёт CNN.
Вместе с этим представитель Лондона сообщил, что Запад продолжит оказывать Киеву военную поддержку.
Ранее Путин сказал, что при угрозе суверенитету нашей страны Москва использует для защиты все силы, в том числе ядерные.
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