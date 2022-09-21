В Белом доме заявили, что Вашингтон всерьёз воспринимает слова президента РФ Владимира Путина о готовности применить ядерное оружие, но пока не видит необходимости в повышении готовности сил стратегического сдерживания.
Ранее специалист по языку тела Джуди Джеймс проанализировала для издания The Sun утреннее выступление российского лидера перед народом и пришла к выводу, что Западу нужно всерьёз отнестись к его "ядерному предупреждению". По её словам, движения и жесты Путина говорят о том, что президент не блефует и готов сделать то, о чём говорит.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.